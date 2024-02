Tre date siciliane per i Pooh

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con Pooh – Amicixsempre Estate 2024, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh -. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”.

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico. Grande partenza per questo tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive del Paese: il via l’11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, mentre il 5 e 6 luglio due serate speciali in piazza San Marco a Venezia. Queste le date: 11 e 12 giugno, Terme di Caracalla a Roma, 3 luglio Senigallia (An), 5 e 6 luglio piazza San Marco a Venezia, 8 luglio Ferrara, 12 luglio Villafranca (Vr), 15 luglio Marostica (Vi), 18 luglio Nichelino (To), 19 luglio Cernobbio (Co), 25 luglio Parco mediceo di Firenze, 27 luglio Cattolica (Rn), 7 agosto Forte dei Marmi (Lu), 9 agosto Alghero (Ss), 10 agosto Santa Margherita di Pula (Ca), 12 agosto Paestum (Sa), 14 agosto Roccella Ionica (Rc), 17 e 18 agosto Catania, 20 agosto Palermo, 23 agosto Barletta (Bt), 24 agosto Ostuni (Br). Una serie di concerti per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da Amici per sempre a Tanta voglia di lei, da Parsifal (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a Dammi solo un minuto, solo per citarne alcuni.