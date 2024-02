CATANIA – E’ morto dopo otto giorni di coma il cinquantenne Lorenzo Isaia, travolto da un’auto mentre si trovava a bordo di un monopattino lo scorso 31 gennaio in via Vincenzo Giuffrida a Catania. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro, non è sopravvissuto al trauma riportato. Con un grande gesto di generosità, la famiglia ha deciso di donare gli organi.