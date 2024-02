MESSINA – Un fabbro romeno, Rediu Mihai, 40 anni, sposato e residente da diversi anni a Mazzarà Sant’Andrea, ha perso la vita in un incidente sul lavoro oggi a Rodi Milici, nel Messinese. L’uomo stava effettuando dei lavori all’impianto elettrico di un vivaio in contrada Lacco quando è stato folgorato da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Terme Vigliatore.