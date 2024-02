Tifosi del Monopoli con bombe carta e fumogeni

CATANIA – Il questore di Catania ha emesso dei Daspo nei confronti di 14 tifosi del Monopoli. La polizia durante un controllo a due minivan, con i quali erano arrivati in Sicilia prima della gara del 28 gennaio scorso al Massimino, ha trovato e sequestrato diverse bombe carta e numerosi fumogeni. I 14 ultras sono stati identificati dalla Digos e denunciati, in concorso tra loro, per possesso di nove candelotti del tipo petardi, cinque torce bengala, due fumogeni di segnalazione di soccorso notturno e una latta di segnale fumogeno. Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ultimata l’attività istruttoria della polizia anticrimine, ha emesso, in via d’urgenza 14 Daspo: otto della durata di un anno, tre di due anni e tre in forma ‘aggravata’ di cinque anni.

Nessuno dei 14 indagati potrà assistere, per il tempo previsto del Daspo, a manifestazioni sportive di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale. I tre destinatari del provvedimento ‘aggravato’ dovranno presentarsi al commissariato di polizia per cinque anni, negli orari loro imposti, in occasione di tutte le partite che il Monopoli 1966 disputerà, sia in casa sia in trasferta. Tutti i Daspo sono stati notificati ai destinatari e quelli aggravati, su richiesta della Procura di Catania, sono stati convalidati dal gip del Tribunale etneo.