Catania, parla Pelligra

Dopo la gioia in Coppa Italia, ecco la conferenza stampa. Sbarcato in città in tempo per godersi la vittoria contro il Rimini che è valsa l’accesso alla finale della coppa di categoria e la quasi certa qualificazione alla fase nazionale dei playoff, il presidente del Catania, Ross Pelligra, incontrerà i giornalisti per parlare dei progetti societari (foto Catania Fc Facebook).

L’appuntamento è stato fissato per venerdì mattina, alle 11, nella sala stampa dello stadio Massimino e fa seguito alla conferenza stampa tenuta dal vicepresidente Grella alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Rimini nella quale è stato già anticipato, seppur senza entrare nei dettagli, come il gruppo Pelligra intenda proseguire la propria esperienza alla guida del club rossazzurro confermando il proprio impegno a prescindere dai nuovi investimenti compiuti nel Perth Glory, in Australia, e nell’Al-Ittifaq Fc, in Arabia Saudita, tramite il Racing City Group.