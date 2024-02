Stupro 13enne a Catania, tre ordinanze confermate

CATANIA – Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare, due in carcere e uno ai domiciliari, emessa dal gip nei confronti di tre egiziani accusati dello stupro di gruppo commesso il 30 giugno scorso nei bagni della Villa Bellini. Il collegio, presieduto da Gabriella Larato, non ha accolto i ricorsi presentati dai difensori, gli avvocati Alessandro Fidone e Salvo Ganci, dei tre maggiorenni su cinque che hanno scelto di impugnare l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Carlo Cannella. Il gip ha accolto la richiesta di convalida del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e della sostituto procuratrice Anna Trinchillo, che hanno coordinato le delicate indagini dei carabinieri. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia.

L’indagato che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli indagati resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Gli altri sono in carcere. I tre si dichiarano estranei agli abusi, sostenendo, anzi, di avere tentato di aiutare la ragazza ma senza riuscirci. Gli indagati, in totale, sono sette: cinque maggiorenni e due minorenni. Sono accusati di violenza sessuale aggravata. Ad assistere agli abusi c’era il fidanzatino che è stato immobilizzato da alcuni componenti del branco. I familiari del ragazzo dopo che la madre è stata convocata sabato dalle forze dell’ordine per ricevere la notifica di avviso alla parte offesa, hanno nominato come legale l’avvocato Eleonora Baratta.