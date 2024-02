Catania, assalto al distributore di sigarette

CATANIA – Assalto nella notte a una tabaccheria a Catania. Preso di mira il distributore di sigarette che si trova in via Trieste, all’angolo con via Martino Cilestri, dove è stato piazzata una bomba carta che è stata fatta esplodere. I ladri non sarebbero riusciti nell’intento di scardinarlo. Sul posto sono intervenuti la polizia, gli artificieri e la scientifica per i rilievi. Appena qualche giorno fa, in un’altra rivendita di tabacchi, in via Vincenzo Giuffrida, era stata piazzata una bomba carta.