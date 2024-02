Sparatoria a Palermo, un morto e un ferito

PALERMO – Un uomo di 37 anni, Alessandro Romano, è morto in una sparatoria in via XXVII Maggio nel quartiere Sperone a Palermo. C’è pure un ferito: Salvo Alessio Caruso, ricoverato in ospedale al Buccheri La Ferla in gravissime condizioni. I due sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. Tra le piste seguite c’è quella dei contrasti tra organizzazioni criminali che si contendono la piazza di spaccio della droga. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Decine le persone accorse sul luogo della sparatoria.