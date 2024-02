Si cosparge di benzina per darsi fuoco: salvato dai poliziotti catanesi

CATANIA – Ieri a Catania, grazie all’intervento dei poliziotti del commissariato Borgo Ognina, è stata evitata una tragedia. Un 25enne, in viale Andrea Doria, arrivato in un distributore di carburanti, si è avvicinato alla colonnina di rifornimento, ha afferrato il bocchettone e si è versato addosso una ingente quantità di benzina, con l’intento di darsi fuoco con un accendino. Quella dei poliziotti è stata una corsa contro il tempo, arrivando immediatamente sul posto e instaurando un dialogo con il giovane. In lacrime, ha raccontato di volerla fare finita a causa di problemi di natura familiare, con la moglie e con i genitori. Dopo un’estenuante opera di persuasione, i poliziotti sono riusciti a farsi consegnare l’accendino, impedendogli che anche una semplice scintilla potesse entrare in contatto col carburante che gli aveva impregnato i vestiti, salvandogli così la vita. Il giovane è stato affidato alle cure del personale medico nel frattempo intervenuto sul posto.