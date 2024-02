Segna Dubickas, ma Palermo vola

Dodicesimo successo stagionale per il Palermo, che batte 2-1 la Feralpisalò al termine di una partita comunque sofferta. I bresciani infatti colpiscono due traverse, ma i siciliani riescono a resistere. Nella ripresa, tra il 23′ e il 31′, arrivano i due gol dei rosanero: prima grazie a un colpo da biliardo di Ranocchia, poi con un’incornata vincente di Soleri. In pieno recupero Dubickas accorcia le distanze ma la rimonta non riesce. Il Palermo sale così a quota 44 e consolida la quinta piazza, FeralpiSalò bloccata nel fondo della classifica.

FERALPISALÒ-PALERMO 1-2

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco 6; Balestrero 6, Ceppitelli 6, Martella 5.5; Bergonzi 6, Kourfalidis 6, Zennaro 5.5, Di Molfetta 6 (25′ st Pietrelli 6), Felici 7 (5′ st Tonetto 6); Compagnon 5.5 (25′ st Dubickas 7), La Mantia 5.5 (25′ st Manzari 6). In panchina: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Sau, Hergheligiu, Attys, Letizia. Allenatore: Zaffaroni 5.5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 7; Diakitè 6.5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Lund 6.5 (41′ st Aurelio sv); Ranocchia 7 (25′ st Coulibaly 6), Stulac 6.5, Segre 6.5; Di Mariano 6 (16′ st Insigne 6), Brunori 6 (25′ st Soleri 7), Di Francesco 6.5 (41′ st Henderson sv). In panchina: Nespola, Kanuric, Mancuso, Marconi, Vasic, Buttaro, Traorè. Allenatore: Corini 6.5.

ARBITRO: Fourneau 6.

RETI: 23′ st Ranocchia, 31′ st Soleri, 46′ st Dubickas.

NOTE: spettatori: 3.131, di cui 1.454 ospiti. Ammoniti: Di Mariano, Nedelcearu, Ranocchia, Di Molfetta, Lund. Angoli: 10-4. Recupero: 2′; 5′.