Sesso e furto: presa la catanese coi soldi nel reggiseno

CATANIA – Una 37enne catanese è stata arrestata per un furto in via Flavio Gioia. La polizia è stata chiamata da un uomo che ha raccontato di essere stato derubato di 800 euro da una donna di cui ha fornito la descrizione. Lungo il percorso, in viale Moncada, gli agenti hanno notato i due: la 37enne è stata fermata e ha subito consegnato i soldi che aveva nascosto nel reggiseno.

Quindi i poliziotti hanno ricostruito la vicenda: i due si erano appartati vicino a un capannone per consumare un rapporto sessuale a pagamento, ma la 37enne con la scusa dell’arrivo di altre persone ha tentato di allontanarsi e con un gesto fulmineo si è impossessata del portafogli, poi occultato all’interno di uno pneumatico abbandonato nel capannone.