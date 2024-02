SAN MICHELE DI GANZARIA (CATANIA) – I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti in provincia di Catania per soccorrere una persona caduta col parapendio sul monte Ganzaria, in territorio di San Michele di Ganzaria. La zona impervia ha reso le operazioni particolarmente complesse, ma l’uomo è stato raggiunto e portato via in barella. Ha riportato un trauma toracico.