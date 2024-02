SIRACUSA – Hanno preso di mira l’auto della polizia municipale danneggiandola a colpi di spranga. Per questo due ambulanti sono stati denunciati. L’ira dei due, un uomo e una donna, è scattata quando gli agenti, con il supporto dei militari della guardia di finanza, stavano sequestrando la merce in vendita esposta in una bancarella di corso Gelone, per la festa di San Valentino. Mentre la donna distruggeva lo specchietto retrovisore, l’uomo colpiva i finestrini posteriori dell’auto.