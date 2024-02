Segnalazione al 112 rovina i piani dei topi d’auto

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta nella notte in seguito alla segnalazione al 112 del furto in corso di un’auto in una traversa di via Passo Gravina. Un cittadino ha riferito di aver visto due uomini armeggiare su un’auto bianca, della quale forniva parzialmente la targa e, subito dopo, la stessa macchina allontanarsi verso la circonvallazione. I poliziotti delle volanti si sono appostati sulla possibile via di fuga e, poco dopo, hanno visto arrivare ad altissima velocità l’auto rubata, facendo scattare l’inseguimento.

In pochi minuti, gli agenti sono riusciti a raggiungere i fuggitivi, costringendoli a fermarsi all’altezza della fermata Nesima della metropolitana, dove il passeggero è stato subito bloccato. Il conducente, invece, ha tentato la fuga a piedi attraversando la carreggiata della circonvallazione, ma è stato raggiunto e fermato. All’interno dell’auto gli agenti hanno trovato alcuni arnesi utilizzati per scardinare i sistemi di protezione antifurto delle auto, tra cui un dispositivo elettronico Obd, una chiave/telecomando a radiofrequenza e una chiave inglese in acciaio. Inoltre, era stato asportato il cilindretto di accensione e divelta la copertura della plancia. I due fermati, un 30enne e un 24enne, entrambi catanesi e con precedenti, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. L’auto è stata restituita al proprietario.