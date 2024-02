Fuga di gas, paura a Catania

CATANIA – Paura ieri sera a Catania per una pericolosa fuga di gas in via De Amicis. Verso le 18.30 è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco: i residenti hanno segnalato un forte odore sospetto proveniente da un cantiere. I pompieri sono arrivati verso le 19 e hanno trovato dei tubi rotti in corrispondenza di un palazzo che era stato appena demolito (sul cartello del cantiere era assente il nome del responsabile dei lavori). La strada è stata transennata e il traffico deviato, fino a quando verso le 22 l’intervento (al quale ha partecipato anche l’Asec, l’azienda del gas) non è stato completato e la zona è ritornata sicura.