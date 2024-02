Scovato alla stazione di Catania

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 38enne di Acireale ricercato perché deve scontare quasi 6 anni per spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia. E’ stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria. Riconosciuto colpevole con sentenze passate in giudicato emesse nel gennaio 2022 e nell’ottobre 2023, è stato condannato rispettivamente a 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (fatti commessi nel luglio 2021 ad Acireale) e a 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia (fatti commessi a Catania nel 2020). Tenuto conto del periodo di detenzione al quale è stato già sottoposto, deve ancora scontare 5 anni, 11 mesi e 2 giorni.