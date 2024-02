Litigano in negozio: il proprietario la accoltella

RAVENNA – Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata questa notte da un uomo a Ravenna. Tutto si è verificato nella centrale piazza Baracca all’interno di un negozio di generi alimentari. La donna non è ancora stata identificata perché non aveva documenti con sé. Mentre l’uomo sospettato è stato subito bloccato e portato in carcere dai carabinieri: è originario del Bangladesh, potrebbe trattarsi dello stesso titolare del negozio. Tra le ipotesi quella che tutto sia partito da una banale discussione.