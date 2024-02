Assostampa: “Schifani non risponde a Report”

“Non possiamo che esprimere delusione per l’uso improprio di una conferenza stampa come avvenuto oggi a Siracusa durante la visita del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in prefettura. Il governatore non ha inteso rispondere alle domande del collega inviato di Report sul depuratore consortile Ias evidenziando il suo diniego con un “lei è venuto qui per fare polemica””. A raccontare l’episodio è il segretario di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, dopo la conferenza di Schifani sull’insediamento del tavolo tecnico per il depuratore Ias. “Il presidente ha poi invitato un suo dirigente a parlare del nuovo ospedale di Siracusa chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di contraddittorio sull’impianto alle porte della città. Un atteggiamento che stigmatizziamo, sottolineando la necessità di comprendere bene la differenza tra comunicazioni istituzionali e conferenza stampa”.