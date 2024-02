Si avvicina Catania-Rimini e domani mattina alle 11 nella sala stampa dello stadio Massimino il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella risponderà alle domande dei giornalisti. La semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C è in programma mercoledì alle 20.30 e lo stadio etneo è già esaurito per una partita attesissima, fondamentale per la stagione di un Catania che continua a faticare in campionato. All’andata è finita 1-0 per i romagnoli.