SANTA NINFA (TRAPANI) – Dopo Pantelleria anche a Santa Ninfa, nel Trapanese, è stata scoperta una bomba inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale. In contrada Rampinzeri alcuni operai che stavano lavorando per installare un campo fotovoltaico, durante uno scavo, si sono accorti della grossa bomba dalla lunghezza di 1,5 metri. Il Comune ha allertato la Prefettura di Trapani e già i militari del Genio Guastatori dell’Esercito hanno messo in sicurezza la bomba. La zona è attualmente vigilata 24 ore su 24. Oggi in prefettura a Trapani si terrà una riunione per mettere a punto le azioni di bonifica. Come già successo per Pantelleria, non è escluso che venga trasportata in un luogo lontano dal centro abitato e venga così fatta brillare.