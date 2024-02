CATANIA – E’ stata annullata per sopraggiunti impegni televisivi dell’artista la data catanese dello spettacolo di Teo Mammucari dal titolo ‘Sarà capitato anche a voi’, in programma il prossimo 1 marzo al teatro Ambasciatori. Lo rendono noto gli organizzatori. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi agli stessi circuiti di prevendita utilizzati per l’acquisto.