San Giovanni La Punta, assalto al distributore con la ruspa

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – L’intervento di una pattuglia della stazione dei carabinieri di San Giovanni la Punta ha sventato l’assalto a un distributore di carburanti da parte di due malviventi che, utilizzando un escavatore, hanno divelto le saracinesche della struttura. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso nell’area di servizio i due uomini che con la benna del mezzo stavano colpendo le saracinesche degli uffici e del bar della stazione di servizio, distruggendole: GUARDA LE FOTO

I due alla vista dei carabinieri sono fuggiti a piedi, dileguandosi nelle campagne limitrofe, senza riuscire a portare a termine il loro piano. Sul posto sono intervenuti anche militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania per i rilievi tecnici. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che l’escavatore era stato rubato poco prima in un cantiere adiacente al distributore, allestito proprio per l’ampliamento di quella struttura. Poco distante, poi, i carabinieri hanno trovato anche un furgone a bordo del quale, con molta probabilità, i malviventi hanno raggiunto la zona e sono ancora in corso le attività per risalire al proprietario.