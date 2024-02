Il Catania va in ritiro. Dopo l’ennesima sconfitta a Latina, l’undicesima stagionale, la società rossazzurra ha deciso di isolare la squadra almeno sino a domenica prossima, giorno nel quale gli etnei affronteranno in casa la capolista Juve Stabia (alle 20.45; su Telecolor dalle 20.15 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

Una decisione che fa capo al vicepresidente Vincenzo Grella ed è maturata dopo un confronto con il tecnico Cristiano Lucarelli, da parte sua meno propenso a disporre il ritiro. Il gruppo starà in albergo a Belpasso e si allenerà a Catania, senza modificare il programma di lavoro settimanale.

La posizione dell’allenatore livornese, per ora, non è a rischio, ma la dirigenza ha chiesto segnali di reazione al gruppo, a digiuno di vittorie da cinque partite in campionato, e un cambio di passo da qui a fine mese, quindi nelle prossime tre gare, ossia la sfida interna alla Juve Stabia, la trasferta a Taranto e l’attesa semifinale di ritorno in Coppa Italia con il Rimini.