PALERMO – Un 53enne è morto nella casa di cura Orestano di via Pietro D’Asaro a Palermo, dove era andato per effettuare alcuni accertamenti diagnostici. L’uomo, che lavora in un’agenzia di assicurazioni, mentre si trovava nella sala d’aspetto si è improvvisamente accasciato. Sono arrivati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti, il medico legale ha confermato il decesso per arresto cardiocircolatorio.