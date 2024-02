CATANIA – Ventitré operatori socio sanitari sono stati internalizzati dall’Arnas Garibaldi dal giorno 1 febbraio. La procedura, che prevede il riconoscimento dei posti previsti in dotazione organica per il personale delle cooperative esternalizzate affidatarie al Garibaldi, arriva in seguito a un lungo confronto tra Arnas Garibaldi e il sindacato della funzione pubblica Cisl Fp Catania. Per l’organizzazione sindacale si tratta di “una vittoria, un risultato eccezionale frutto di grandi lotte per il riconoscimento di anni di lavoro”. “La Cisl Fp – dicono il segretario generale Cisl Fp Danilo Sottile e i dirigenti sindacali Cisl Fp Calogero Coniglio, Patrizia Gismondi e Simone Palamidessi – lotta da anni per il riconoscimento dell’anzianità di servizio agli operatori socio sanitari che lavorano con le ditte appaltatrici. Oggi finalmente è stata ottenuta una vittoria. Ringraziamo per il grande risultato il commissario straordinario Fabrizio De Nicola, il direttore amministrativo Giovanni Annino e il direttore sanitario Giuseppe Giammanco”.