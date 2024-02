Panini imbottiti con la droga

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 36enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti smerciate all’interno di un supermercato del centro storico di Ortigia. Secondo i militari Il 36enne, dipendente del supermercato, consegnava ai suoi clienti, oltre ai panini imbottiti, anche stupefacente già suddiviso in dosi. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, effettuata anche sul luogo di lavoro, il 36enne è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana in parte già confezionata in dosi e 435 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.