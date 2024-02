Cappuccini dopo cena. E Renna interviene

Via Umberto percorsa di sera e la salita dei Cappuccini alle soglie dei 22. Mai così tardi. Tempi lunghissimi per il giro esterno di Sant’Agata. Tanto lunghi da indurre l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, a intervenire personalmente invitando con risolutezza i devoti a fare spazio all’avanzata della santa (immagini nel video). Reduce da una processione molto lenta, complici la bella giornata e la folla enorme al seguito, il fercolo ha finalmente raggiunto piazza Stesicoro intorno alle 20.40. Dopo il messaggio dell’arcivescovo alla città, è scoccata l’ora della tradizionale salita dei cappuccini, percorsa alle 21.54, orario senza precedenti.

La giornata si era aperta con la celebrazione in cattedrale da parte dell’arcivescovo della messa dell’aurora. Con l’uscita del busto reliquiario ha poi preso il via la processione “fuori le mura”, che tocca i luoghi del martirio e il cuore popolare di Catania. Da piazza Duomo, il fercolo attraverso la Porta Uzeda passa su via Dusmet e sotto gli archi della marina. Poi piazza dei Martiri, la stazione, piazza Iolanda, via Umberto, piazza Carlo Alberto, piazza Stesicoro e la salita dei cappuccini. Il giro si conclude con la via Plebiscito, la Porta Garibaldi con i fuochi del Fortino e il rientro in cattedrale. Tutte le fasi della festa vengono seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.