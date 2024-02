PALERMO – Un diciassettenne è stato aggredito, picchiato e rapinato da alcuni coetanei al capolinea del tram in via Filippo Pecoraino a Palermo, nel rione Brancaccio. Dopo essere stato accerchiato da un gruppo di quattro ragazzi è stato derubato dei soldi e del cellulare. I componenti della baby gang poi sono fuggiti. Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.