TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 37enne per tentata rapina. Il pregiudicato durante il periodo natalizio in tarda serata ha tentato il colpo in un noto fast food in zona Fontanelle. A volto scoperto e sotto minaccia di una pistola, ha intimato al cassiere di consegnare il denaro, ma dopo le urla di un’altra dipendente è scappato senza portare via nulla. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza è stato individuato.