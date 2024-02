Manca la segnaletica: ‘A Lavinaio strade pericolose’

Ancora un problema di sicurezza ad Aci Sant’Antonio. Nella frazione di Lavinaio il consigliere comunale dell’opposizione Salvo Valenti segnala la carenza di segnaletica stradale orizzontale. Dopo aver raccolto numerose proteste di residenti, ha inviato una lettera al sindaco Quintino Rocca e alla sua giunta. “I punti più critici rilevati – dice – sono gli incroci tra le vie Rapisarda e via Volta Nespola e tra via Ercole Patti e via Collegio. Ma è l’intera frazione a necessitare interventi urgenti, soprattutto nell’arteria principale che collega le frazioni di Lavinaio e S. Maria La Stella, perché questa strada è ormai molto congestionata. Ogni giorno viene percorsa da un gran numero di mezzi, che sfrecciano ad alta velocità mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni e di chiunque la attraversa. La carenza di segnaletica stradale orizzontale aumenta i rischi di incidenti stradali. Inoltre diversi residenti mi hanno segnalato la presenza costante di automobili e mezzi pesanti in sosta sullo stop di via Volta Nespola, proprio a ridosso dell’incrocio”.