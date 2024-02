PALERMO – Incidente mortale in via Monfenera a Palermo. La vittima è un 24enne che era in sella a una moto guidata da un altro coetaneo, rimasto gravemente ferito, che si trova adesso al Civico di Palermo. La moto si è scontrata violentemente con un’auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I due giovani sono stati trasportati in condizioni gravi al pronto soccorso del policlinico di Palermo dove il passeggero è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.