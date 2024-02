Distrugge casa e minaccia agenti: bloccato catanese

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti nel quartiere di San Giovanni Galermo in seguito alla segnalazione di una donna che aveva richiesto una volante nella sua abitazione. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato in strada due donne e un uomo, tutti molto agitati perché in casa un loro congiunto aveva messo tutto a soqquadro danneggiando varie suppellettili della cucina. Entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato un 39enne sottoposto a libertà vigilata agitato e per nulla collaborativo. Alla vista dei poliziotti, ha iniziato a minacciarli. Gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma, ma l’uomo ha estratto da un cassetto un coltello da cucina che ha iniziato a brandire contro di loro.

Con difficoltà gli agenti sono riusciti a disarmarlo, a immobilizzarlo e ad accompagnarlo in questura. I familiari hanno raccontato che il 39enne, dedito all’abuso di droga e alcolici, era rientrato a casa in stato di alterazione e aveva iniziato a inveire contro la moglie, colpevole di averlo rimproverato. Andato in escandescenza aveva iniziato a sferrare calci e pugni contro mobili e arredi. A difesa della donna erano accorsi i genitori attirati dalle urla. La donna e i familiari hanno sporto denuncia per quanto accaduto nel corso della serata e per altri episodi di violenza verificatisi in altre occasioni. Il 39enne è stato portato in carcere.