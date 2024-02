Manolesta al pronto soccorso del Cannizzaro

CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato un marocchino di 17 anni per il furto di un portafoglio e di un cellulare a un paziente che si trovava al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania per un malore. L’uomo a un tratto si è accorto di non avere più con sé il portafoglio, contenente soldi e documenti, e il suo smartphone e ha allertato il personale sanitario, richiedendo l’intervento della polizia. Gli agenti hanno individuato il giovane che in quel momento si trovava nel pronto soccorso. Durante il controllo del marsupio hanno trovato il portafoglio e lo smartphone che il 17enne aveva spento per evitare che potesse squillare.