Madre catanese denuncia figlio 18enne violento

CALTAGIRONE (CATANIA) – A Caltagirone, i carabinieri di Vizzini hanno arrestato un 18enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione in danno dei propri familiari conviventi. Le indagini nascono dalla denuncia della madre del giovane che, presentatasi ai carabinieri, ha raccontato i quotidiani maltrattamenti subiti dal figlio finalizzati ad ottenere somme di denaro per l’acquisto di droga.

Il giovane vessava sia la madre che i due fratelli, questi ultimi di 16 e 5 anni. In particolare è stato appurato che il ragazzo, da almeno due anni, mediante minacce di morte anche attraverso l’uso di un coltello e tramite violenza fisica e verbale, nonché plurimi danneggiamenti all’interno dell’abitazione, costringeva la madre a corrispondergli somme di denaro e ponendo quest’ultima, oltre che i propri fratelli, in uno stato di completo assoggettamento. Un quadro ricostruito attorno al giovane sia grazie alle dichiarazioni della madre che da quelle di persone informate sui fatti vicine alle vittime.