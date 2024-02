Guasto elettrico, chiusa per 10 ore via Colombo

CATANIA – A causa di un improvviso guasto alla rete elettrica dell’alta tensione e alla necessità per i tecnici di Terna di dovere intervenire urgentemente sui cavi interrati, a partire dalle 23 di stasera a Catania il traffico sul tratto finale di via Cristoforo Colombo, in direzione piazza Borsellino, verrà dirottato sulla via Domenico Tempio, che per un breve tragitto potrà essere percorsa a doppio senso di marcia. La durata dei lavori prevista è di circa 10 ore, saranno presenti pattuglie della polizia municipale. Il Comune “nei limiti del possibile raccomanda agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi”.