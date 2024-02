Lucarelli e il Catania rompiscatole

Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, alla vigilia della gara in trasferta contro il Taranto, in programma sabato alle 16.15 (su Telecolor dalle 15.45 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo Iacovone, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

“E’ stata una settimana più tranquilla delle altre – spiega il tecnico rossazzurro – anche se non è filato tutto liscio neppure questa volta. Siamo comunque riusciti ad allenarci due volte in più rispetto al periodo recente. Il Taranto è una bella realtà di questo campionato. Si tratta di una squadra di assoluto valore con giocatori che conosco per averli allenati, elementi veramente forti per questa categoria. Capuano è un allenatore che in C ha sempre fatto grandi cose. C’erano tutti gli ingredienti affinché il Taranto facesse il campionato che in effetti sta conducendo. Sarà sicuramente una partita molto impegnativa. Cerchiamo continuità di risultati perché le prestazioni sono sempre state in linea con questa categoria, anche se a volte i dettagli ci hanno condizionato. Speriamo di collezionare una striscia di risultati importanti, possiamo diventare la squadra rompiscatole, quella che mette il bastone tra le ruote un po’ a tutti. C’è fiducia”.

Sono 23 i convocati per Taranto. Come previsto, non c’è Samuel Di Carmine, preservato in vista della Coppa Italia.