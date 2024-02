Riposto: bloccato il ladro appassionato di avocado

RIPOSTO (CATANIA) – E’ stato disturbato nel bel mezzo della ‘raccolta’ dai carabinieri di Riposto un 57enne pregiudicato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 57enne è stato sorpreso in un terreno agricolo dopo la segnalazione arrivata dal proprietario 64enne. I militari, appena arrivati, hanno trovato una Peugeot parcheggiata sul ciglio della strada in prossimità della proprietà coltivata con piante di avocado. Nella recinzione del terreno adiacente c’era inoltre un’ampia apertura, abbastanza grande da permettere il passaggio di una persona dalla strada all’interno del terreno. I carabinieri hanno visto da lontano un uomo che cercava di allontanarsi.

Subito bloccato, il 57enne, già arrestato in passato per furto di avocado, è stato trovato con in mano una busta con oltre 50 chili di avocado. Non appena i militari lo hanno invitato a salire in auto per andare in caserma, il 57enne ha colpito al volto uno dei due militari rompendogli gli occhiali da vista. Il 57enne bloccato è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli avocado recuperati, del valore di oltre 200 euro, sono stati restituiti al proprietario che ha dovuto provvedere a far riparare il danno provocato alla recinzione del terreno, quantificato in ulteriori 100 euro.