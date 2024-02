Lo aspetta davanti casa e lo uccide

LENTINI (SIRACUSA) – Agguato in pieno giorno a Lentini: stamattina un pregiudicato di 38 anni, Sebastiano Palermo, sorvegliato speciale, è stato ucciso davanti alla sua casa, in via Novara. Il killer lo ha aspettato di fronte al portone, nel quartiere San Paolo, e gli ha sparato in faccia: appena l’uomo ha varcato il portone dell’immobile è stato freddato. Alcuni passanti hanno sentito gli spari e avvisato i carabinieri. La Procura di Siracusa coordina le indagini di quella che appare come un’esecuzione in stile mafioso.