Catania, spaccio nel parcheggio della chiesa

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno scovato una piazza di spaccio nel parcheggio vicino alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio, arrestando un catanese di 21 anni. A far scattare le indagini è stato il continuo viavai di macchine anche in orari notturni; entravano e uscivano dopo pochi minuti, senza un apparente motivo. Il ragazzo dal canto suo arrivava a bordo di uno scooter Honda SH e con atteggiamento guardingo nascondeva un marsupio dietro una siepe di oleandro. Rimaneva quindi in attesa fino a quando, ricevuto e letto un messaggio sul suo telefono cellulare, velocemente raggiungeva la siepe, prelevando dal marsupio piccoli “oggetti”. Infine prendeva contatti con gli automobilisti e scambiava la merce col denaro.

Chiarita dunque la dinamica dello spaccio, sempre accompagnata da grandi cautele, i carabinieri hanno deciso di agire, fermandolo proprio mentre stava andando a rifornirsi dal marsupio. Perquisito, il giovane aveva in tasca 185 euro suddivisi in banconote da 5, 10 e 20 e due telefoni cellulari, mentre il borsello conteneva 8 dosi di marijuana, 5 di cocaina e 2 di crack.