Liquido corrosivo e vaso sui clienti del negozio di sotto

ENNA – Una donna di Enna sarà costretta a presentarsi alla polizia giudiziaria per le persecuzioni nei confronti del titolare di un negozio e dei suoi clienti nell’arco di diversi mesi. Un cliente è stato raggiunto da alcune gocce di liquido corrosivo, che fortunatamente ha colpito solo il giubbotto, un’altra è stata raggiunta alla spalla da vaso, in entrambi i casi lanciati dai piani superiori del palazzo in cui si trova il negozio. La polizia ha individuato la donna e il giudice ha emesso il provvedimento.