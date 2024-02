Irama annuncia una nuova serie di date live per il 2024. E il 2 agosto sarà alla villa Bellini di Catania per il Wave summer music festival. Quindi sarà protagonista nei palazzetti in autunno. Il tour è l’occasione per ascoltare dal vivo le hit dell’artista e anche “Tu no”, ballad con cui è in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo la speciale data all’Arena di Verona del 15 maggio, Irama porterà la sua musica live sui principali palchi estivi a Gallipoli (mercoledì 31 luglio all’Oversound Music Festival Parco Gondar), quindi a Catania il 2 agosto, a Reggio Calabria (sabato 3 agosto in piazza Castello Aragonese), a Olbia (sabato 17 agosto al Red Valley Festival Olbia Arena), a San Benedetto del Tronto (domenica 1 settembre al San. B Sound Parco Nelson Mandela).

In autunno sarà la volta di quattro date nei palazzetti: Firenze (giovedì 21 novembre al Nelson Mandela Forum), Roma (sabato 23 novembre al Palazzo dello Sport), Milano (martedì 3 dicembre al Forum) e Torino (venerdì 6 dicembre all’Inalpi Arena). Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video, Irama partecipa al Festival di Sanremo con “Tu no”. Nella serata dedicata alle cover, che andrà in scena al Teatro Ariston stasera, Irama salirà sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.