“La faccio finita” ma arriva la guardia costiera

TERRASINI (PALERMO) – Una donna di 30 anni è stata salvata dai militari della guardia costiera di Terrasini, nel Palermitano. La giovane ha minacciato di buttarsi in mare dalla banchina del porto. Oltre ai militari della capitaneria sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Nel frattempo, altri militari dell’ufficio marittimo di Terrasini, a bordo di una lancia di salvataggio di uno dei pescherecci, sono rimasti in zona pronti a intervenire. Dopo un lungo colloquio con la donna, i militari sono riusciti a farla desistere e l’hanno affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale.