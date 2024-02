Ceretta e manicure nel centro estetico abusivo

FRANCOFONTE (SIRACUSA) – I finanzieri di Lentini hanno scoperto nel comune di Francofonte un’estetista che esercitava abusivamente la professione, in assenza dell’iscrizione all’albo prevista dalla legge.

L’attività veniva svolta in un locale ricavato all’interno di un’abitazione privata: le fiamme gialle, infatti, hanno scoperto una stanza dotata di tutte le attrezzature utili per lo svolgimento della professione estetica (lettino, macchina scaldacera, macchina per pulizia viso, lampada illuminazione trattamento estetico, smerigliatrice per unghie, vari smalti, rossetti e matite), pronte per essere utilizzate.

L’improvvisata “estetista” è stata segnalata all’assessorato Regionale delle Attività Produttive e sanzionata. Sono state sequestrate, inoltre, tutte le strumentazioni ed i prodotti cosmetici necessari per l’attività illecita. Sono in corso accertamenti volti a ricostruire la posizione fiscale del soggetto sanzionato.