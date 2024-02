La droga nella siepe del parco Gioeni

CATANIA – Un giovane spacciatore è stato pizzicato dalla polizia di Catania nella zona del parco Gioeni. Gli agenti hanno notato il 25enne e studiato i suoi movimenti: nel momento in cui si è accorto di loro si è disfatto di un involucro che ha buttato all’interno di una siepe, per poi darsi alla fuga. I poliziotti sono immediatamente scesi dall’auto e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 900 euro in banconote di vario taglio. In mezzo alla siepe c’erano diverse bustine di plastica contenenti dosi di marijuana. Il 25enne è stato denunciato.