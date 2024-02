Catania, in tasca un coltello letale

CATANIA – Durante controlli nel quartiere catanese di Monte Pò i carabinieri in via Salvatore Salomone Marino hanno fermato un 24enne misterbianchese già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, a bordo di una Fiat Bravo, ha subito mostrato un atteggiamento palesemente nervoso ed è stato quindi perquisito: in una tasca del maglione in pile c’era un coltello con la lama ricurva di 4 centimetri, assolutamente letale, il cui possesso è vietato. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi.