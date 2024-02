CATANIA – La polizia di frontiera in servizio nell’aeroporto di Catania ha denunciato un 39enne per porto di armi o oggetti atti a offendere. Continuano così i sequestri delle armi, con l’ennesimo passeggero caduto nella rete che in procinto di prendere un aereo per raggiungere una località tedesca, ha pensato di poter eludere i controlli nascondendo nel proprio bagaglio da stiva un tirapugni in metallo.