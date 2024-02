CATANIA – Un’opportunità per crescere sul piano personale, culturale e professionale. Un’esperienza di vita per conoscere nuove lingue, culture e tradizioni, ma anche e soprattutto per instaurare rapporti destinati a durare nel tempo. Sono solo soltanto alcune delle potenzialità che il programma di mobilità internazionale “Erasmus+” offre agli studenti universitari di tutta Europa. E proprio stamattina, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università di Catania, oltre 90 studenti provenienti da 17 Paesi sono stati accolti dai vertici dell’ateneo in occasione dell’Erasmus Welcome Day 2023/24, una ‘festa’ che celebra l’avvio di questa nuova avventura. Gli studenti, infatti, trascorreranno il secondo semestre accademico 2023/24 all’Università di Catania, analogamente ai 415 iscritti dell’ateneo catanese che, in questo anno accademico, hanno svolto o stanno svolgendo questo percorso formativo in 24 Paesi Ue e anche extra-Ue.