Il tour dello spaccio interrotto dai carabinieri

CATANIA – Due pusher di 19 e 22 anni, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine, sono stati colti sul fatto dai carabinieri mentre effettuavano un giro di ‘consegne’ per la città. I due sono stati intercettati dai militari su una Lancia Delta in viale Mario Rapisardi. Sono stati seguiti per documentare le fasi dello spaccio: la coppia ha fatto una prima tappa in via Gabriele D’annunzio dove, arrestata la marcia e scambiato qualcosa col conducente di un altro mezzo che gli si era affiancato, è velocemente ripartita in direzione opposta, fermandosi nuovamente in via Caserta per un’altra ‘sosta operativa’.

In questo caso il passeggero 22enne è sceso dall’auto con una busta della spesa in mano, mentre la Lancia, guidata dal 19enne, è ripartita lentamente affiancandolo. Purtroppo per loro la consegna di droga non è però andata a buon fine perché è scattato l’intervento dei carabinieri. Il 22enne è stato trovato con 3 dosi di marijuana negli indumenti intimi e altri 260 grammi nella busta della spesa che aveva in mano, mentre il complice 19enne aveva nella tasca dei pantaloni 50 euro, considerato provento dello spaccio.

In casa del pusher più grande è stata trovata altra marijuana nel cassetto di una scrivania e in un’asciugatrice per biancheria, oltre a due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento della droga. In totale, è stato trovato quasi un chilo e mezzo di marijuana. I due sono bstati posti agli arresti domiciliari.