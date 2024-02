Il tour della Pausini passa da Messina

C’è anche Messina tra le città toccate dal tour di Laura Pausini tra novembre e dicembre del 2024. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa, la cantante svela le nuove date che porteranno il suo World Tour 2023/2024 fino alla fine del prossimo inverno. “Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024. Tornerò in Europa per stare ancora con voi”, aveva anticipato sui suoi canali social. E Pausini mantiene la promessa, a partire da un debutto all’O2 Shepherd’s Bush di Londra.

E a seguire queste le città che ospiteranno l’artista italiana più premiata al mondo nei mesi di novembre e dicembre: Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina. “Non mi fermo, perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni – afferma l’artista -. L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata. Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell’inizio a quando scendo l’ultimo gradino dopo il finale. Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no. Ecco perché ho scelto San Valentino per regalare a me stessa e ai miei fan un altro capitolo di questo tour incredibile che ricorderò per sempre”.