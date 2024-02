Campi e giochi: nuova area a Monte Po

CATANIA – Un’area fitness con attrezzi ginnici, uno spazio per bambini, un campetto di calcio, arredo urbano smart con sedute predisposte per la ricarica wireless degli smartphone e il bluetooth. Una nuova area attrezzata per lo sport e lo svago è sorta tra i palazzi catanesi di Monte Po, dopo i lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi del Pon Metro (GUARDA LE FOTO). Ci sono pavimentazioni drenanti, un defibrillatore, un impianto di videosorveglianza con sei telecamere e riqualificate le attigue aree verdi con la piantumazione di specie arboree antismog. “L’area nel cuore di Monte Po si trova nei pressi della via Salvatore Salomone Marino – ha spiegato l’assessore allo Sport Sergio Parisi -. Il finanziamento è stato di circa 450.000 euro. Rientra nel macro-progetto “Catania Spazio Sport” che ha sensibilmente modificato il tessuto urbano della città”.